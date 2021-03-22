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Список погибших в зоне конфликта карабахских военных расширили до 2652 человек

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в понедельник опубликовала новый список военнослужащих, погибших в боевых действиях в зоне карабахского конфликта осенью 2020 года, в него были включены имена еще 192 военных.

Общее количество внесенных в список погибших военнослужащих, по данным на 22 марта, составляет 2652.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Кроме того, по данным службы по чрезвычайным ситуациям МВД НКР, в период с 13 ноября по 22 марта в ходе поисковых работ в зоне конфликта найдены тела 1 518 погибших.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Поиски погибших в зоне карабахского конфликта продолжаются.

20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что официально подтвержденное количество погибших в войне в Нагорном Карабахе составляет 3 250 человек. "На сегодняшний день официально подтвержденное число жертв составляет 3 тыс. 250. 189 родителей ожидают результатов ДНК-тестов. Есть довольно большой список без вести пропавших, но этот список нуждается в уточнении, поскольку за последние месяцы десять человек, включенных в список без вести пропавших, обнаружены в ереванском аэропорту "Звартноц" при попытке выезда из Армении", - сказал Пашинян.

Нагорный Карабах

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