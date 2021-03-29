МИД Армении заявил о прекращении войны в Карабахе благодаря РФ, а не ОБСЕ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Война в Нагорном Карабахе осенью 2020 года была остановлена благодаря усилиям стратегического союзника Еревана – России, заявил глава МИД Армении Ара Айвазян.

"Война в Карабахе была остановлена благодаря усилиям России. Может быть, это кому-то не нравится, но это факт. В противном случае мы бы имели совершенно иную ситуацию", - сказал Айвазян на заседании постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям.

При этом министр подчеркнул: "Я не согласен, что Армения и внешняя политика Армении зависят от России. Россия продолжает оставаться нашим стратегическим союзником, и мы ценим это.

Айвазян также заявил, что ОДКБ "занимает важное место в нашей архитектуре безопасности", однако Ереван не обращался к ОДКБ в период боевых действий в Карабахе.

Глава МИД Армении отметил также, что для эффективной внешней политики необходима внутренняя стабильность в стране, консолидированное общество.

"Необходимо смотреть в будущее, не связывать безопасность и будущее страны с личностями и странами. Наши вопросы решаем мы. В какой конфигурации, с какими союзниками – покажет время", - сказал Айвазян.

О провале сопредседателей Минской группы ОБСЕ

"Война показала провал сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они были призваны и призваны сегодня не только на создание благоприятной атмосферы для решения проблемы путем переговоров, но и на исключение военного решения вопроса. 27 сентября 2020 года (начало войны в Карабахе - ИФ) доказало, что они (сопредседатели - ИФ) провалились в рамках своего мандата", - сказал Айвазян на заседании постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям.

При этом он отметил, что Армения заинтересована в возобновлении переговоров с Азербайджаном в рамках Минской группы ОБСЕ.

"Но нам нужно сильное сопредседательство, которое не просто зафиксирует текущую ситуацию, а будет руководить процессом", - заявил Айвазян.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Сопредседателями группы являются Россия, США и Франция, в нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.