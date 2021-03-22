Итальянские эксперты проверят "Спутник V" на своей коллекции штаммов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российский "Спутник V" проверят на коллекции штаммов коронавируса из ведущего итальянского института эпидемиологии, микробиологии и вирусологии, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

На совещании по вопросам вакцинации, которое провёл президент РФ Владимир Путин, Гинцбург сообщил, что на этой неделе институт, который располагает самой большой и крупной коллекцией вновь образованных и выделенных в Европе штаммов возбудителей COVID-19, направит российской стороне проект меморандума о взаимодействии.

"И если вы это поддержите, то итальянцы готовы в ближайшее время, буквально через неделю, принять наших сотрудников, которые готовы привезти образцы плазмы от вакцинированных "Спутником V" для того, чтобы очень большую выборку штаммов, имеющихся (в итальянском институте) проверить на вируснейтрализующую активность сыворотки от вакцинированных "Спутником V", - добавил он.

Эту работу, по его словам, можно провести очень оперативно.

В ходе совещания Путин сообщил, что более 20 млн доз вакцины от коронавируса уже произведено в РФ.

"С утра только мне докладывали: на 17 марта произведено в РФ 20,1 - Михаил Владимирович (Мурашко - ИФ) сказал 20 млн 102 тыс доз вакцины, уже пущено в гражданский оборот 8,9 млн полных комплектов вакцины "Спутник V" и более 115 тысяч комплектов "ЭпивакКорона", - сказал президент РФ.