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Китай ввел ответные санкции в отношении 10 человек и 4 структур ЕС

Китай ввел ответные санкции в отношении 10 человек и 4 структур ЕС
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - МИД КНР в ответ на санкции ЕС против Китая по обвинению в нарушениях прав человека принял решение применить ограничительные меры против ряда представителей Евросоюза, говорится в заявлении этого китайского ведомства.

"22 марта ЕС ввел односторонние санкции против китайских лиц и организаций, ссылаясь на так называемые нарушения прав человека в Синьцзяне. Этот шаг, основанный лишь на лжи и дезинформации, игнорирует и искажает факты, в огромной степени вмешивается во внутренние дела Китая, явственно нарушает международное право и базовые нормы, управляющие международными отношениями, и серьезно подрывает отношения Китая и ЕС", - указано в документе.

Согласно заявлению, под ответные санкции Пекина попали пять членов Европарламента, по представителю парламентов Нидерландов, Бельгии и Литвы, двое ученых, а также Комитет по политике и безопасности Совета ЕС, подкомитет по правам человека Европарламента, Институт китаеведения имени Герхарда Меркатора (ФРГ) и фонда "Альянс демократий" (Alliance of Democracies Foundation, Дания). Этим лицам и членам их семей запрещен въезд в КНР, включая Гонконг и Макао, а организациям отныне нельзя вести дела в Китае.

"Китайская сторона призывает ЕС взглянуть на себя, честно осознать серьезность допущенной ошибки и исправить ее. Он должен прекратить читать другим лекции о правах человека и перестать вмешиваться в их внутренние дела", - резюмирует заявление.

Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в понедельник в Брюсселе, принял решение ввести ограничительные меры в рамках санкционного режима за нарушение прав человека, в том числе, против КНР. Согласно постановлению Совета ЕС, "в число нарушений, на которые нацелены сегодня меры, входят крупномасштабные произвольные аресты, в частности, уйгуров в Синьцзяне (Китай)".

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