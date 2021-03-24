Евро подешевел до ноябрьского минимума к доллару

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Курс евро в паре с долларом в среду находится вблизи минимальной отметки с ноября на фоне опасений в связи со скачком заболеваемости коронавирусом в Европе.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1844 по сравнению с $1,1851 на закрытие предыдущей сессии.

Ряд европейских стран, включая Германию и Францию, ранее продлили карантинные меры, чтобы сдержать распространение COVID-19. Давление на настроения инвесторов также оказывает напряженность в отношениях с Китаем. Совет ЕС по иностранным делам ранее принял решение ввести ограничительные меры в рамках санкционного режима за нарушение прав человека, в том числе против КНР. Китайский МИД в ответ решил применить ограничительные меры против ряда представителей ЕС.

Курс американской валюты опустился до 108,53 иены c 108,58 иены на закрытие торгов во вторник.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднялся на 0,1% в ходе торгов. Более широкий WSJ Dollar Index также прибавил 0,1%.

Федеральная резервная система ожидает ускорения инфляции в этом году на фоне восстановления экономики, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

Фунт стерлингов находится на уровне $1,3711 по сравнению с $1,3751 на закрытие предыдущих торгов. Курс британской нацвалюты снизился до 1,1579 евро с 1,1607 евро.

Трейдеры в среду ожидают публикации данных об изменении потребительских цен в Великобритании в феврале.