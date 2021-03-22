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Советник Байдена предрек отношениям РФ и США "тяжелые дни"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Отношения США и РФ, похоже, вступают в тяжелую фазу, однако Вашингтон и Москва способны работать над такими ключевыми вопросами, как контроль над ядерными вооружениями, заявил телеканалу MSNBC советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

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"Мы полагаем, что у нас будут тяжелые дни с Россией, потому что есть вопросы, по которым мы принципиальным образом не согласны, и есть действия, на которые нам надо отвечать силой", - приводятся слова советника на странице MSNBC в твиттере.

"Мы также думаем, что мы можем работать с Россией по ключевым вопросам, включая ядерную тематику, в области которой в последние несколько недель мы на пять лет продлили договор СНВ-III", - продолжил он.

Салливан повторил, что отношения между двумя державами простыми не будут, и США придется иметь дело с "серьезными вызовами" и выступать в защиту своих интересов.

В то же время советник добавил, что, тем не менее, есть области, в которых США и РФ могут работать в "стабильном и предсказуемом ключе" на благо обеих стран.

США Россия

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