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Путин в ответ на слова Байдена в свой адрес пожелал ему здоровья

Путин в ответ на слова Байдена в свой адрес пожелал ему здоровья
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пожелал здоровья лидеру США Джо Байдену в ответ на заявления в свой адрес в интервью ABC News.

"Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя. Он заметил, что говорит это "без иронии и без шуток".

В связи с заявлениями Байдена Путин также отметил, что каждый видит другого человека так, как оценивает себя.

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"В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало, мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути", - считает российский лидер.

"Я вспоминаю, когда в детстве мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. И это неслучайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл психологический очень глубокий в этом: мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И, из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще", - отметил он.

По его словам, что касается "американского истеблишмента, руководящего, правящего класса, то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях".

"Ведь освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом, как сегодня говорят, с прямым геноцидом индейских племен", - сказал Путин.

Таким образом он прокомментировал утвердительный ответ Байдена на вопрос журналиста американского телеканала ABC News о том, считает ли тот российского президента "убийцей".

Ранее в Кремле высказывания Байдена в отношении Путина назвали "очень плохими". "Он (президент США - ИФ) однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", - заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин Джо Байден США

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