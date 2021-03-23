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В ДНР сообщили о гибели двух военных в результате обстрелов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли в результате обстрела, сообщили во вторник в пресс-службе народной милиции ДНР.

Ранее на окраине Донецка в результате снайперского обстрела погиб мирный житель.

Со своей стороны, штаб украинской операции Объединенных сил в Донбассе сообщил во вторник в фейсбуке, что, по состоянию на 7:00 утра 23 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: вблизи населенного пункта Водяное противник обстрелял украинские позиции из гранатометов и стрелкового оружия. За минувшие сутки, 22 марта, по данным украинских военных, противник 5 раз нарушил режим прекращения огня. Сообщается, что подразделения ОС открывали огонь в ответ.

С 27 июля 2020 года стороны конфликта в Донбассе приступили к соблюдению дополнительных мер контроля перемирия, которое должно продлиться до полного урегулирования кризиса в регионе. Однако в последнее время в Донбассе фиксируется обострение обстановки, увеличение числа обстрелов, потери с обеих сторон вооруженного конфликта.

ДНР Донбасс Украина

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