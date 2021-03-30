Песков отметил нагнетание напряжения на линии соприкосновения в Донбассе

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Россия искренне рассчитывает на то, что нагнетающееся напряжение на линии соприкосновения на Донбассе не перерастет в боевые действия, заявил "АиФ" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что с "нормандским форматом" дела обстоят плохо".

Пескова спросили, сможет ли Москва отказать самопровозглашенным ДНР и ЛНР в поддержке, если напряженность перерастет в боевые действия.

"Мы искренне надеемся на то, что на это безумие никто не пойдет. Очень надеемся на это. Тут больше нечего сказать", - ответил он.

"Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже, - сказал пресс-секретарь президента. - Сейчас мы видим нагнетание напряженности на линии соприкосновения. Фактически перечеркиваются скромные достижения, которые были сделаны раньше. Растет напряженность, и никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне.

"Киев все время говорит о том, что нужно собраться "нормандской четверке". Киев говорит о неких новых предложениях, которые потом мы нигде не можем найти", - отметил Песков.

Самым опасным в Кремле считают заявления о том, что Киев уже считает Минские договоренности невыполнимыми, мертвыми и предлагает выработать новые документы, вместо того, чтобы исполнять Минские соглашения в утвержденном порядке.

"Во-первых, кроме Минских договоренностей у нас нет ничего, на чем можно было бы выстраивать международные усилия по урегулированию в Донбассе. Во-вторых, под этими договоренностями также стоят подписи лидеров самопровозглашенных республик. Сейчас украинцы абсолютно отказываются от идеи какого-либо диалога с ними. Соответственно, достижение новых договоренностей априори невозможно, потому что как можно урегулировать какой-то конфликт, если одна сторона не хочет общаться с другой? Невозможно говорить о планах урегулирования без учета мнения республик. Абсолютно невозможно", - заявил он.

По его словам, Москва пытается найти выход из "этого замкнутого круга" в диалоге с представителями Берлина и Парижа, но "с Киевом говорить весьма сложно" и пока выход найти не получается.