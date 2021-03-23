В РФ объявили отбор авиакомпаний для субсидирования лизинга "суперджетов"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ объявил отбор авиакомпаний для субсидирования в 2021 году лизинговых платежей за эксплуатацию самолетов Superjet 100. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Субсидии будут предоставляться из федерального бюджета в рамках постановления правительства от 22 февраля 2021 г. №245. Они рассчитаны на приобретение российскими авиакомпаниями 59 "суперджетов".

Результатом предоставления субсидии должно стать увеличение среднего налета воздушных судов по сравнению с 2020 годом, отмечается в документе.

Прием заявок продлится с 23 марта по 21 апреля 2021 года.