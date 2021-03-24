В Армении отменили действовавший с сентября режим военного положения

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Парламент Армении на заседании в среду отменил введенный в стране с 27 сентября 2020 года в связи с обострением ситуации в Карабахе режим военного положения.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", с соответствующим предложением ранее выступили оппозиционный фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения".

За снятие режима военного положения проголосовали 118 депутатов, один проголосовал против, еще один воздержался.