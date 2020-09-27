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В Азербайджане с понедельника введут военное положение

В Азербайджане с понедельника введут военное положение
Люди на дороге поприветствуют азербайджанских военных, которые едут в Баку
Фото: Reuters

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны, заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

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По его словам, с 28 сентября на нескольких территориях вводится комендантский час с 21:00 (20:00 по Москве) до 06:00 (5:00 по Москве). Режим введут в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, а также на территориях Абшеронского, Джабраильского, Физулинского, Агджабединского, Бейлаганского, Агдамского, Бардинского, Тертерского, Геранбойского, Гейгельского, Дашкесанского, Гедабегского, Товузского, Шамкирского, Газахского и Агстафинского районов.

"В период комендантского часа гражданам запрещено нахождение на улицах и в других общественных местах без специального разрешения и документов, удостоверяющих личность. Согласно указу, также будут применены ограничения на въезд и выезд и на движение транспортных средств", - заявил Гаджиев.

Ранее в воскресенье военное положение и мобилизацию объявили Нагорный Карабах и Армения. В свою очередь Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву сообщала, что в стране нет необходимости в мобилизации, так как вооруженные силы полностью укомплектованы.

В воскресенье утром произошло обострение карабахского конфликта. Азербайджан заявил, что начал операцию в ответ на обстрел со стороны Армении. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу.

Хроника Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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