Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:41Заразились
на 24.03В России 4 483 471+8 861В мире 124 200 845+522 784

Российское лекарство от коронавируса зарегистрировано в Индонезии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Индонезия зарегистрировала российский препарат от коронавируса "Авифавир", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ и группа компаний "ХимРар" объявляют о получении регистрационного удостоверения от Агентства по контролю за лекарственными средствами и продуктами питания Индонезии (NADFC) на российский препарат против коронавируса "Авифавир" (международное непатентованное наименование: фавипиравир)", - говорится в сообщении РФПИ в среду.

В нем отмечается, что регистрация препарата в Индонезии была проведена по ускоренной процедуре на основании данных расширенного клинического исследования, которое проходило в России. По данным исследования, эффективность препарата - выше 80%, он ускоряет выздоровление пациентов - вирус гибнет за четыре дня вместо девяти при стандартной терапии.

"Авифавир" поставляется во все субъекты РФ и 15 других стран.

коронавирус Авифавир Индонезия РФПИ

Новости

Котировки GameStop упали на 15% после публикации отчетности

В Армении отменили действовавший с сентября режим военного положения

В Армении отменили действовавший с сентября режим военного положения
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 124 млн

Brent торгуется у $60,77 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 24 марта

Пандемия коронавируса

Германия продлит локдаун на три недели

Южнокорейские источники подтвердили пуск КНДР ракет малой дальности

Южнокорейские источники подтвердили пуск КНДР ракет малой дальности

Принц Гарри устроился на работу в американскую фирму BetterUp

Принц Гарри устроился на работу в американскую фирму BetterUp

Макрон высказался за "вывод российских и турецких сил" из Ливии

Макрон высказался за "вывод российских и турецких сил" из Ливии

ООН предупредила об угрозе острого голода в 20 странах мира

ООН предупредила об угрозе острого голода в 20 странах мира
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');