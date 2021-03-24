Российское лекарство от коронавируса зарегистрировано в Индонезии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Индонезия зарегистрировала российский препарат от коронавируса "Авифавир", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ и группа компаний "ХимРар" объявляют о получении регистрационного удостоверения от Агентства по контролю за лекарственными средствами и продуктами питания Индонезии (NADFC) на российский препарат против коронавируса "Авифавир" (международное непатентованное наименование: фавипиравир)", - говорится в сообщении РФПИ в среду.

В нем отмечается, что регистрация препарата в Индонезии была проведена по ускоренной процедуре на основании данных расширенного клинического исследования, которое проходило в России. По данным исследования, эффективность препарата - выше 80%, он ускоряет выздоровление пациентов - вирус гибнет за четыре дня вместо девяти при стандартной терапии.

"Авифавир" поставляется во все субъекты РФ и 15 других стран.