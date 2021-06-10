Индонезия рассчитывает открыть Бали для туристов из России в августе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Индонезийские власти рассматривают вопрос об открытии курортного острова Бали для туристов из России в августе, сообщил в интервью "Известиям" министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи.

"Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы вакцинировать весь Бали. Мы начали с Убуда, с горной части острова. Он станет первым районом, который отвечает всем стандартам ВОЗ для туризма. Надеюсь, к концу лета нам удастся реализовать эту стратегию, и мы сможем пригласить всех россиян на Бали до конца лета, в августе", - сказал Лутфи.

По его словам, на остров планируется допускать вакцинированных от коронавируса туристов. При этом сделать прививку можно будет и на Бали.

"Они смогут получить прививку либо у себя в стране, либо прямо на Бали - в этом наша концепция", - добавил министр.

По данным портала Worldometers, за время пандемии в Индонезии было выявлено более 1,8 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 52 тысяч заразившихся.