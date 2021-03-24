Меркель отменила решение о пасхальном карантине

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель попросила у граждан прощения за решение ввести жесткий карантин на Пасху в этом году.

"Это было ошибкой, за это я прошу прощения", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду.

По итогам ночного совещания 23 марта Меркель и главы федеральных земель решили продлить локдаун в Германии до 18 апреля и частично объявить пасхальные праздники 1 апреля и 3 апреля "днями тишины", теперь это решение отменено.

Католики и протестанты в этом году отмечают Пасху 4 апреля.