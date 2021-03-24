Германия продлит локдаун на три недели

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Германия возвращается в режим изоляции на три недели в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19, сообщает BBC News.

После переговоров с региональными лидерами канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия сейчас находится в "очень серьезной" ситуации. "По сути, у нас появился новый вирус", - заявила канцлер Меркель. Очень заразный британский (Кентский) вариант коронавируса стал доминирующим в Германии. Германия находится в гонке со временем, чтобы сделать населению прививку от коронавируса, добавила она.

Ограничения будут особенно строгими с 1-5 апреля, когда большинство магазинов будет закрыто. В течение пяти дней, начиная с 1 апреля, немцев просят оставаться дома. Религиозные службы отменяются. В праздничные дни запрещаются большие семейные встречи, встречаться одновременно могут не более пяти человек.

Уровень инфицирования в Германии превысил 100 на 100 000 жителей. За последние 24 часа было зарегистрировано еще 7485 случаев заражения, а также 250 смертей. Распространение вакцинации по всему ЕС значительно отстает от масштабов вакцинации в Израиле, Великобритании и США.