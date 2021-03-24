Пашинян не увидел противоречия в своих заявлениях о самолетах Су-30СМ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в его заявлениях о применении самолетами Су-30СМ ракет в июле 2020 года и отсутствии соответствующего вооружения для этих самолетов во время войны в Карабахе нет противоречий.

"В моих двух заявлениях абсолютно нет противоречий. Самолеты Су-30СМ были доставлены в Армению в мае 2020 года, во время тренировочных полетов были применены ракеты, уже имеющиеся в арсенале Армении. Во время военной ситуации (в Карабахе - ИФ) решение о применении этих самолетов принимались с учетом того, насколько имеющееся вооружение позволит самолетам выполнять поставленные задачи. К сожалению, во время войны мы не успели приобрести необходимые аксессуары, ракеты, которые бы позволили использовать самолеты Су в полную мощность", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.

В июле 2020 года Пашинян на своей странице в фейсбуке сообщил, что в ходе тренировочных полетов Су-30 СМ "успешно применены ракеты класса "воздух-земля", все цели сбиты".

20 марта 2021 года армянский премьер заявил, что приобретенные у России до войны в Карабахе самолеты Су-30СМ не имели боеприпасов.