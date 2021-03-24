Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:44Заразились
на 24.03В России 4 483 471+8 861В мире 124 202 136+524 075

Пашинян не увидел противоречия в своих заявлениях о самолетах Су-30СМ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в его заявлениях о применении самолетами Су-30СМ ракет в июле 2020 года и отсутствии соответствующего вооружения для этих самолетов во время войны в Карабахе нет противоречий.

"В моих двух заявлениях абсолютно нет противоречий. Самолеты Су-30СМ были доставлены в Армению в мае 2020 года, во время тренировочных полетов были применены ракеты, уже имеющиеся в арсенале Армении. Во время военной ситуации (в Карабахе - ИФ) решение о применении этих самолетов принимались с учетом того, насколько имеющееся вооружение позволит самолетам выполнять поставленные задачи. К сожалению, во время войны мы не успели приобрести необходимые аксессуары, ракеты, которые бы позволили использовать самолеты Су в полную мощность", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.

В июле 2020 года Пашинян на своей странице в фейсбуке сообщил, что в ходе тренировочных полетов Су-30 СМ "успешно применены ракеты класса "воздух-земля", все цели сбиты".

20 марта 2021 года армянский премьер заявил, что приобретенные у России до войны в Карабахе самолеты Су-30СМ не имели боеприпасов.

Никол Пашинян Армения Нагорный Карабах Су-30СМ

Новости по теме

Новости

Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального

Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального

НАТО предложило расширить число участников соглашений по контролю над вооружениями

Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без соблюдения карантина

Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без соблюдения карантина

Меркель отменила решение о пасхальном карантине

Меркель отменила решение о пасхальном карантине

Борисов заявил, что США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

Борисов заявил, что США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

Китай: разрушение старых иллюзий

Китай: разрушение старых иллюзий
Пандемия коронавируса

В Индии обнаружили новый штамм COVID с двойной мутацией

В Индии обнаружили новый штамм COVID с двойной мутацией

Robinhood конфиденциально подала заявку на проведение IPO

Robinhood конфиденциально подала заявку на проведение IPO

Котировки GameStop упали на 15% после публикации отчетности

В Армении отменили действовавший с сентября режим военного положения

В Армении отменили действовавший с сентября режим военного положения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');