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Пашинян заявил, что Армения покупала у РФ истребители Су-30СМ без ракет

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что приобретенные у России до войны в Карабахе самолеты Су-30СМ не имели боеприпасов.

"Нас обвиняют в том, что мы не приобрели достаточное количество вооружения, обвиняют, что купили самолеты. Да, мы купили самолеты и, да, не успели до войны купить ракеты. Но купили бы самолеты вы (прежние власти - ИФ), а мы бы купили ракеты", - сказал Пашинян на встрече с жителями Арагацотнской области республики в субботу.

В ноябре 2020 года Минобороны Армении выступило с опровержением заявлений бывшего главного военного инспектора страны генерал-полковника Мовсеса Акопяна о неправильной подготовке к конфликту в Нагорном Карабахе. В Минобороны назвали неверными утверждения о том, что купленные самолеты Су-30СМ не имеют боеприпасов, а комплексы "Оса" не применялись. При этом в распространенном ведомством тексте опровержения говорилось, что "заявления Акопяна не только не соответствуют действительности, но и содержат государственную тайну". Акопян, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении 18 ноября 2020 года, заявил на пресс-конференции, что план закупки вооружений был неоправданно изменен премьер-министром Пашиняном.

"Приобрели истребители Су-30СМ, зенитные ракетные комплексы "Оса". Ни одно из этих вооружений не выстрелило в этой войне. Нам не нужны были самолеты "Су", я обосновывал это раньше. Эти самолеты стоят здесь без боеприпасов. Согласно решению правительства России, запрещается продажа боеприпасов к этим истребителям вторым странам", - сказал тогда Акопян.

Между тем, Пашинян назвал безосновательными обвинения Акопяна. Пресс-секретарь премьера Мане Геворкян в фейсбуке заявила, что премьер-министр Армении считает все обвинения господина Акопяна в свой адрес "вымышленными и нелепыми".

Никол Пашинян Армения Нагорный Карабах Су-30СМ Мовсес Акопян

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