Красный Крест предложил направить $3 млрд на борьбу с "COVID-неравенством"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца объявило о запуске нового плана, направленного на устранение "глубокого и повсеместного" неравенства в ответных мерах на пандемию COVID-19.

На осуществление плана потребуется 2,729 млрд швейцарских франков (около $3 млрд), говорится в распространенном в четверг сообщении движения.

"Глубокое и повсеместное неравенство означает, что люди, находящиеся в уязвимых обстоятельствах, с большей вероятностью, чем население в целом, будут инфицированы, с большей вероятностью умрут после заражения и с меньшей вероятностью получат надлежащую поддержку посредством ответных мер, в том числе через кампании вакцинации", - заявил генеральный секретарь входящей в движение Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джаган Чапагейн.

По данным Международной федерации, страны, которые не переживают гуманитарных кризисов, провели почти в 48 раз больше тестов на COVID-19 на душу населения, чем страны, столкнувшиеся с "серьезными" или "очень серьезными" гуманитарными кризисами.

Менее 2% доз вакцины против COVID-19 во всем мире было введено в 32 странах, которые в настоящее время переживают тяжелые или очень серьезные гуманитарные кризисы.

Новый план Международного движения призван противодействовать некоторым из наиболее серьезных проявлений неравенства путем расширения ухода, лечения и поддержки людей во всех странах, в том числе пострадавших от гуманитарных кризисов, таких как конфликты и бедствия.

"План также включает ряд мер поддержки и расширения кампаний иммунизации от COVID-19 с тем, чтобы маргинализированные и изолированные группы, включая людей, живущих в зонах конфликтов, мигрантов и перемещенных лиц, обитателей городских трущоб и изолированные общины в странах, не пострадавших от гуманитарных кризисов, могли получить доступ к вакцинам", - отмечается в сообщении.

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - это крупнейшее в мире гуманитарное объединение. В него входят Международный Комитет Красного Крест, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца.