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Байдена пригласят на Олимпиаду в Токио при запрете приезда иностранных болельщиков

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Есихидэ Суга намерен в ходе встречи с президентом США Джо Байденом пригласить его на Олимпийские игры в Токио.

"Конечно, я думаю, что так и будет", - сказал Суга на парламентской сессии в пятницу, когда его спросили о возможности приглашения Байдена на Олимпиаду.

Как сообщала японская газета Yomiuri, премьер-министр Японии, скорее всего, встретится с президентом США в Вашингтоне 9 апреля. Суга станет первым иностранным лидером, который лично встретится с Байденом как с президентом США.

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В четверг в префектуре Фукусима стартовала эстафета олимпийского огня в рамках предстоящих летних Олимпийских игр. Эстафета продлится 120 дней, в это время символ Игр будет путешествовать по территории всех остальных префектур, после чего огонь будет доставлен на церемонию открытия, намеченную на 23 июля.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

Ранее МОК, оргкомитет Олимпийских игр в Токио и власти Японии объявили, что иностранным зрителям нельзя будет приехать на Олимпийские игры в этом году в связи с пандемией коронавируса.

Япония Олимпиада ОИ-2021 Джо Байден

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