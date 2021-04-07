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Нед Прайс заявил, что США обсуждают с союзниками бойкот Олимпиады в Пекине

Чиновник американского дипведомства опроверг это заявление

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс заявил журналистам, что США обсуждают с союзниками и партнерами вопрос о совместном бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, позднее представитель ведомства опроверг это заявление.

Одни из журналистов спросил на брифинге: "США проводят консультации с союзниками и обсуждают вопрос о каком-то совместном бойкоте Олимпиады. Так ли это?",

Прайс сказал: "Это то, что мы, безусловно, хотели бы обсудить, и, безусловно, мы понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим интересам, но и интересам наших союзников и партнеров. Так что это - один из вопросов, который стоит на повестке дня как сейчас, так и в будущем".

Он отметил, что ряд западных стран вел санкции "против тех, кто несет ответственность за зверства в Синьцзяне (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР - ИФ)".

"Поэтому ясно, что мы координируем работу по всем этим вызывающим озабоченность вопросам, и, конечно, пекинская Олимпиада - это та область, которую мы продолжим обсуждать", - добавил Прайс.

Позднее не названный по имени представитель Госдепа США опроверг это заявление пресс-секретаря.

"Наша позиция по Олимпийским играм 2022 года не изменилась. Мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос о каком-то совместном бойкоте с союзниками и партнерами", - цитирует чиновника издание Politico.

Он добавил: "Представитель Госдепартамента (Прайс - ИФ) вопреки некоторым сообщениям не говорил, что мы это сделали. Как заявлял Госдепартамент, мы регулярно обсуждаем общие проблемы в отношении КНР с нашими союзниками и партнерами. Мы это продолжим, сознавая, что общий подход всегда будет отвечать нашим интересам".

Синьцзян США Нед Прайс

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