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В столице Казахстана из-за роста COVID-заболеваемости переполнены реанимации

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Нур-Султане для больных COVID-19 разворачивают дополнительные больничные места в лечебных учреждениях; отделения реанимации заполнены, сообщил глава управления общественного здравоохранения столицы Казахстана Тимур Муратов.

"Приходится открывать инфекционный стационар на базе научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. К сожалению, заболеваемость резко выросла. Существующих 720 коек уже не хватает, последний месяц вирус чаще вызывает жизнеугрожающие осложнения", - написал Муратов в соцсети, отвечая на вопрос пользователей.

"Отделения реанимации заполнены!", - написал глава управления.

Он призвал граждан строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Столица Казахстана с 28 февраля находится в "красной" зоне (высокого риска) по темпам распространения COVID-19. За последние сутки в городе зарегистрировано 185 новых случаев заражения коронавирусом.

Казахстан Нур-Султан коронавирус

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