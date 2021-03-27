Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:55Заразились
на 26.03В России 4 501 859+9 167В мире 126 134 260+642 525

Казахстан договорился о поставках вакцин "Спутник Лайт" и Sinovac

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Казахстан поступит 3 млн доз китайской вакцины Sinovac и 1 млн доз российской вакцины "Спутник Лайт", сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой.

В миреВ Казахстане 60% населения планируют привить "Спутником V" и отечественной вакцинойЧитать подробнее

"Спутник Лайт" - 1 млн доз, уже есть договоренность с правительством России. (...) На подходе около 3 млн доз Sinovac (китайское производство - ИФ). Эта вакцина тоже заходит. Мы еще с Pfizer ведем переговоры параллельно. То есть, в апреле месяце до 3 млн вакцин", - сообщил Цой на совещании в Алма-Ате.

Он добавил, что еще 1 млн доз вакцины от коронавируса изготовит Карагандинский фармкомплекс. По его словам, в ближайшее время в регионы ожидается поставка 750 тыс. доз вакцины, произведенной в Караганде.

Цой также информировал, что с 1 апреля в Казахстане начнет действовать счетчик вакцинации с данными о поступлении вакцин на склады в регионы и привитии граждан против COVID-19.

С 1 февраля в Казахстане началось поэтапное вакцинирование населения от коронавируса российской вакциной "Спутник V", произведенной в России, с 23 февраля к процессу вакцинации добавлен препарат, произведенный в Караганде. В конце апреля планируется начать вакцинацию отечественной вакциной. В первую очередь вакцинации против COVID-19 подлежат медицинские работники, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, военные.

Хроника 09 января 2020 года – 27 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Казахстан COVID-19 Алексей Цой коронавирус Спутник Лайт Sinovac

Новости по теме

Новости

Четверо граждан Турции пострадали при взрыве в доме в Новой Москве

Что случилось этой ночью: суббота, 27 марта

Пхеньян заявил, что продолжит наращивать оборонную мощь

Пхеньян заявил, что продолжит наращивать оборонную мощь

Франция предложила включить багет в список наследия ЮНЕСКО

Франция предложила включить багет в список наследия ЮНЕСКО

В результате крушения поезда в Египте погибли 32 человека

Военные США помогут снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале

Организаторы "Евровидения" отказались допускать Белоруссию к конкурсу

Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату
Пандемия коронавируса

Бразилия разработала собственную вакцину против коронавируса

Что произошло за день: пятница, 26 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');