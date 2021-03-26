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Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден пригласил президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по вопросам климата, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

AP уточняет, что речь идет о первых крупномасштабных переговорах на эту тематику в период администрации Байдена.

"Президент Джо Байден включил своих соперников президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в число лиц, приглашенных на первые крупные климатические переговоры при его администрации. Это мероприятие, как надеются США, определит формы, ускорит и углубит глобальные усилия по сокращению наносящих ущерб климату загрязнений ископаемым топливом, заявили Associated Press представители администрации", - передает агентство.

По информации AP, всего власти США направили примерно 40 приглашений. Переговоры запланированы на 22 - 23 апреля. Агентство также напоминает, что Байден пытается оживить работу форума по вопросам климата при участии наиболее экономически развитых стран.

По сообщениям американских СМИ, Байден пока не разговаривал лично ни с президентом РФ, ни с председателем КНР.

Ранее в январе 2021 года Джо Байден подписал указ о возвращении США к Парижскому соглашению по климату. Таким образом, решение вернуть США в соглашение стало одним из первых принятых Байденом с момента его инаугурации. До этого предыдущий президент Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из соглашения, так как счёл его невыгодным для страны.

Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года после его ратификации 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на долю которых приходится более 55% объема глобальной эмиссии парниковых газов. Россия ратифицировала соглашение в 2019 году.

Джо Байден Владимир Путин Си Цзиньпин

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