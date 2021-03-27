Что случилось этой ночью: суббота, 27 марта

Приглашение мировых лидеров на переговоры по климату, победа России на ЧМ в женском одиночном катании, крушение поезда в Египте

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату. Саммит запланирован на 22 - 23 апреля.

- Российские фигуристки взяли все медали чемпионата мира в Стокгольме. Анна Щербакова завоевала золото (233,17 балла). Серебро получила Елизавета Туктамышева (220,46 балла). Бронзу выиграла Александра Трусова (217,20 балла).

- Газовый баллон взорвался в частном доме в Новой Москве. Пострадавшие из-за взрыва в поселении Московский были извлечены из-под завалов живыми. Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с инцидентом.

- Организаторы "Евровидения" отказались допускать Белоруссию к конкурсу. Песня группы "Галасы ЗМеста", по мнению Европейского вещательного союза, "ставит неполитический характер конкурса под сомнение" и "рискует подорвать репутацию песенного конкурса". БТРК не подал заявку в течение продленного срока, поэтому Белоруссия не сможет участвовать в 65-м конкурсе песни "Евровидение" в мае.

- В результате крушения поезда в Египте погибли 32 человека. Два пассажирских поезда столкнулись недалеко от города Тахта в провинции Сохаг. По предварительным данным, катастрофа произошла после того, как в одном из составов привели в действие стоп-кран.

- Американские военные помогут снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале. ВМС США планируют не позднее субботы направить специалистов в Суэцкий канал, перекрытый контейнеровозом Ever Given.