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США осудили санкции Китая против американских представителей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне осуждают санкции Китая в отношении представителей американской Комиссии по международной религиозной свободе, введенные Пекином в ответ на санкции США в связи с Синьцзяном.

"Мы осуждаем санкции Китайской Народной Республики в отношении двух членов независимой Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF)", - написал он в своем твиттере.

Блинкен отметил, что "попытки Пекина скрыть критику серьезных нарушений прав человека в Синьцзяне только способствует привлечению еще большего международного внимания".

Накануне Китай ввел санкции отношении главы USCIRF Гейл Мэнчин, вице-председателя USCIRF Тони Перкинса, а также члена канадского парламента Майкла Чонга.

В сообщении МИД КНР говорилось, что Соединенные Штаты и Канада при введении 22 марта санкций против физических лиц и организации в Синьцзяне основывались на "лжи и дезинформации", санкции Китая стили ответной мерой. Министерство потребовало от Вашингтона и Оттавы прекращения вмешательства во внутренние дела Китая, и рекомендовало "свернуть с ошибочного пути".

США Китай Энтони Блинкен

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