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Взрыв прогремел у католической церкви в Индонезии

В это воскресенье католики празднуют Вход Господень в Иерусалим

Взрыв прогремел у католической церкви в Индонезии
Ситуация возле церкви в Макассаре после взрыва
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Мощный взрыв произошел у католической церкви в индонезийском городе Макассар в воскресенье, есть пострадавшие, сообщают СМИ со ссылками на местную полицию и свидетелей.

По предварительным данным, в результате взрыва ранены не менее десяти человек, некоторые из пострадавших в тяжелом состоянии. В момент взрыва в церкви шла служба, прихожане находились внутри здания.

Предположительно, атаку устроил террорист-смертник.

Посольство РФ в Индонезии в связи со взрывом призвало россиян избегать мест массового скопления людей на острове Сулавеси.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент. Полиция также не представила данных о возможных организаторах теракта.

Как отмечает CNA, после серии терактов в Индонезии в мае 2018 года полиция возложила ответственность на исламистов, связанных с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ). Тогда в серии атак на церкви и полицейские участки погибли в общей сложности более 30 человек.

Самым смертоносным терактом в истории Индонезии, напоминает CNA, стали взрывы на Бали в 2002 году. Жертвами исламистских террористов стали 202 человека, большинство - иностранные туристы.

В этом году католики отмечают Вход Господень в Иерусалим в воскресенье, 28 марта. Этот праздник считается особо почитаемым среди верующих, так как, согласно Евангелию, в этот день господь явил свое царство на земле, призвав людей стать подданными человека, единственным оружием которого была любовь. Этот день считается также символом будущего воцарения бога.

Индонезия Макассар

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