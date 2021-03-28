Взрыв прогремел у католической церкви в Индонезии

В это воскресенье католики празднуют Вход Господень в Иерусалим

Ситуация возле церкви в Макассаре после взрыва Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Мощный взрыв произошел у католической церкви в индонезийском городе Макассар в воскресенье, есть пострадавшие, сообщают СМИ со ссылками на местную полицию и свидетелей.

По предварительным данным, в результате взрыва ранены не менее десяти человек, некоторые из пострадавших в тяжелом состоянии. В момент взрыва в церкви шла служба, прихожане находились внутри здания.

Предположительно, атаку устроил террорист-смертник.

Посольство РФ в Индонезии в связи со взрывом призвало россиян избегать мест массового скопления людей на острове Сулавеси.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент. Полиция также не представила данных о возможных организаторах теракта.

Как отмечает CNA, после серии терактов в Индонезии в мае 2018 года полиция возложила ответственность на исламистов, связанных с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ). Тогда в серии атак на церкви и полицейские участки погибли в общей сложности более 30 человек.

Самым смертоносным терактом в истории Индонезии, напоминает CNA, стали взрывы на Бали в 2002 году. Жертвами исламистских террористов стали 202 человека, большинство - иностранные туристы.