Число раненых при взрыве в церкви в Индонезии возросло до 14 человек

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате взрыва, устроенного смертником у входа в католическую церковь в городе Макассар в Индонезии в воскресенье, сообщают западные и местные СМИ.

Полиция пока не установила, сколько человек устроили взрыв.

По последним данным полиции, два человека на мотоцикле попытались прорваться через главные ворота в церкви, когда произошел взрыв. В это время в католической церкви как раз подошла к концу служба по случаю Вербного воскресенья, которое христиане отмечают за неделю до Пасхи.

"Предположительно, два человека на мотоцикле пытались въехать на территорию, когда произошел взрыв. Мотоцикл был уничтожен, и повсюду останки. Мы пытаемся идентифицировать пол нападавших", - заявил представитель полиции Арго Ювоно.

Полиция ранее сообщила, что как минимум один смертник умер на месте инцидента, устроив взрыв.