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Четыре человека пострадали в результате пожара на НПЗ в Индонезии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina Balongan в Индонезии, пострадали четыре человека.

"На нефтеперерабатывающем заводе Pertamina Balongan произошел инцидент, который вызвал пожар (...) 29 марта 2021 года, начавшийся около 00:45", - сообщила государственная нефтегазовая компания Pertamina на своем сайте.

"Когда произошел этот инцидент, проходившие мимо четыре жителя получили ожоги и были немедленно направлены в реанимацию...", - говорится в заявлении.

В настоящее время команда нефтеперерабатывающего завода Pertamina Balongan сосредоточена на тушении пожара.

Причина происшествия пока не установлена. Однако отмечается, что в момент происшествия шел сильный дождь, сопровождавшийся молниями.

Жителей близлежащих районов просят сохранять спокойствие и держаться подальше от места происшествия.

Компания заявила, что подготовила место для временной эвакуации местных жителей.

Ранее местные СМИ сообщили о масштабном взрыве, произошедшем на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии, который вызвал сильный пожар и эвакуацию близлежащих домов.

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе Балонган в районе Индрамаю в провинции Западная Ява.

Кадры взрыва, опубликованные в социальных сетях, показывают большой огненный шар и густые клубы черного дыма, поднимающиеся в небо.

Отмечается, что взрыв был слышен в десятках километров от нефтеперерабатывающего завода.

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