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Движение по Суэцкому каналу возобновят после постановки Ever Given на фарватер

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, удалось снять с мели, судно на 80% находится в русле фарватера, заявил в понедельник глава Администрация Суэцкого канала Усама Рабиа.

Судоходство по каналу возобновится сразу после завершения операции по постановке судна на фарватер и отправки его в район Большого Горького озера на технический осмотр, сказал глава Администрации.

Попытки вернуть судно полностью на фарватер возобновятся в 11.30 (12.30 по Москве), когда уровень воды в канале максимально поднимется, говорится в сообщении Администрации канала.

Спасательные команды в понедельник утром сняли с мели в Суэцком канале Ever Given, который почти на неделю заблокировал движение по этой важной мировой транспортной артерии. Буксиры пытаются установить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу.

Снять гигантский контейнеровоз удалось после того, как земснарядами было удалено около 27 тыс. куб. м песка, в котором застряло судно.

В ожидании открытия навигации на подходах к каналу скопилось более 450 судов.

Контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал судоходство по Суэцкому каналу в прошлый вторник, 23 марта. Судно, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направлялось из Китая в Роттердам (Нидерланды). Судно является одним из крупнейших в своем классе: его длина достигает 400 м, ширина - 59 м.

Ever Given Суэцкий канал Усама Рабиа

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