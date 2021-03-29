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Контейнеровоз Ever Given снят с мели в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given снят с мели в Суэцком канале
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который почти на неделю заблокировал движение по этой важной мировой транспортной артерии, сообщают СМИ со ссылками на представителя транспортной компании Inchcape.

В настоящее время буксиры пытаются установить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу.

Контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью парализовал движение по Суэцкому каналу в начале прошлой недели. Попытки решить эту проблему пока успехом не увенчались. Тем не менее, как сообщалось, в субботу гигантское судно все же впервые удалось немного сдвинуть с места при помощи буксиров. Согласно оптимистичными прогнозам, судно удастся разблокировать в ближайшие дни. Однако некоторые эксперты предупреждают, что при неблагоприятном развитии событий этот процесс может занять не дни, а недели. В частности, операция может существенно затянуться, если придётся выгружать с судна контейнеры.

Суэцкий канал

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