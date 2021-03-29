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Белорусские власти собрались публиковать списки "предателей"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович пообещал опубликовать в ближайшее время списки "предателей" - людей, которые покинули Белоруссию и из-за границы пытаются спровоцировать беспорядки или организовать теракты.

"Все эти негодяи у нас переписаны. Скорее всего, в ближайшее время мы эти списки предателей, "руководителей", опубликуем. Чтобы они тоже знали, что мы их знаем. Они же создали "книгу карателей", в которую записали честных патриотов. Почему нам не создать такую же книгу, в которой будут перечислены они - люди, которые бросили свою страну, убежали и из-за границы пытаются столкнуть нормальных белорусов друг с другом?", - сказал Вольфович, слова которого в понедельник приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

Ранее власти Белоруссии сообщили о предотвращении 26 марта терактов в Минске и Борисовском районе Минской области. По их данным, теракты планировал осуществить сторонник оппозиции, его зедержали.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белоруссия

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