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МВД Белоруссии заявило о предотвращении терактов с участием оппозиции

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Минске и Борисовском районе Белоруссии предотвращены теракты, к их подготовке причастна оппозиция, заявил заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.

"Сегодня ночью в Печах (военный городок в Борисовском районе Минской области - ИФ) оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один - в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства", - сказал Казакевич. Его видеокомментарий размещен в пятницу в телеграм-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

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По словам Казакевича, задержанный поддерживал связь с оппозиционной организацией бывших силовиков BYPOL и от ее представителя накануне Дня воли (отмечается оппозицией 25 марта) получил в мессенджере указание устроить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования.

"Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской (экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская - ИФ), активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOLа" - заявил Казакевич.

По информации ГУБОПиК МВД, задержанный собрал два самодельных взрывных устройства, одно из них он заложил в мусорном баке возле детской площадки на улице Уборевича в Минске, а второе отвез на машине в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали, отметил замминистра МВД.

Следователи КГБ возбудили уголовное дело по факту покушения на акт терроризма.

В МВД также сообщили, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, был активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал воскресные марши.

Белоруссия Минск

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