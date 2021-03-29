Новым генсеком Amnesty International стала бывший спецдокладчик ООН

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Новым генеральным секретарем правозащитной организации Amnesty International назначена бывший спецдокладчик ООН Агнес Калламард (Agnes Callamard), которая, в частности, занималась расследованием убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает в понедельник Associated Press.

Калламард приступила к своим обязанностям сегодня, 29 марта, ее полномочия рассчитаны на четыре года. Она сменила на посту генсека Джули Верхаар.

Калламард ранее возглавляла британскую правозащитную организацию Article 19. В качестве спецдокладчика ООН по внесудебным казням она расследовала убийство Хашкаджи, совершенное в октябре 2018 года.

Кроме того, француженка занималась расследованием убийства командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани, осуществленного по приказу президента США Дональда Трампа. Эксперт пришла тогда к выводу, что это было противозаконным деянием.

Amnesty International была основана в 1961 году. Представительства организации есть более чем в 70 странах.