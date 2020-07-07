Эксперт ООН назвала незаконным убийство Сулеймани по приказу Трампа

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Убийство 3 января 2020 года командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани, осуществленное по приказу президента США Дональда Трампа, являлось противозаконным деянием, заявила спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард.

"В свете доказательств, представленных к настоящему времени США, (ясно, что - ИФ) удар по генералу Сулеймани и гибель лиц, его сопровождавших, представляют собой необоснованное убийство, за которое США несут ответственность в соответствии с международным гуманитарным правом", - приводят во вторник западные СМИ выдержки из ее доклада.

"Не было представлено никаких доказательств, что генерал Сулеймани непременно планировал неизбежную атаку против интересов США, особенно в Ираке, из-за чего требовались незамедлительные и оправданные ответные действия", - отметила она.

Калламард повторила, что, хотя Сулеймани был ответственен за военную стратегию и действия Ирана в Ираке и Сирии, ввиду отсутствия от него угрозы для лиц, связанных с США, американская военная акция была "незаконной".

СМИ отмечают, что доклад Калламард, посвященный убийствам при помощи беспилотников, будет представлен в четверг, 9 июля, на сессии Совета по правам человека ООН. Половина доклада, по данным СМИ, будет посвящена гибели Сулеймани. Однако США еще в 2018 году вышли из Совета.

3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена военными по указанию Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска. Трамп при этом называл Сулеймани крупнейшим мировым террористом, которого следовало устранить много лет назад.

В конце июня судебные власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и еще более 30 лиц, которые, по мнению Тегерана, несут ответственность за убийство Сулеймани.