Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

В Китае стали закрывать магазины H&M из-за отказа от хлопка Синьцзяна

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере шесть магазинов одежды шведской Hennes & Mauritz AB (H&M) были закрыты в Китае по решению арендодателей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на операторов торговых центров.

Речь идет о магазинах сети в городах Урумчи, Иньчуань, Чанчунь и Ляньюнган. Местные СМИ сообщают о большем количестве закрытых магазинов H&M.

Операторы торговых центров сказали, что арендодатели приняли решение закрыть магазины, поскольку H&M демонстрирует неуважение к Китаю. Ранее компания заявила, что она больше не будет закупать произведенный в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) хлопок, ссылаясь на сообщения об использовании в автономном районе КНР принудительного труда.

Закрытие магазинов угрожает бизнесу H&M. Китай является четвертым крупнейшим рынком для ритейлера после Германии, США и Великобритании. В 2020 году на КНР пришлось 5,2% продаж компании.

По состоянию на 30 ноября 2020 году у H&M было 505 магазинов в Китае. В подразделении компании в Китае не ответили Bloomberg на запрос комментария. Представитель H&M в Европе заявил, что у ритейлера пока нет комментариев.

Другие западные бренды, включая Nike Inc. и adidas AG, также обещали не использовать хлопок из Синьцзяня, однако, по всей видимости, H&M столкнулась с наиболее серьезными последствиями после того, как ее заявление спровоцировало критику Коммунистического союза молодежи и Народно-освободительной армии Китая. Магазины H&M в стране пропали из навигаторов Apple Maps и Baidu Maps, в результате чего покупателям стало тяжелее их найти. Помимо этого, H&M была удалена с крупнейших китайских платформ онлайн-торговли.

Иностранным компаниям приходится выбирать между закупкой хлопка в Синьцзяне и риском бойкота со стороны второй крупнейшей в мире экономики, отмечает Bloomberg. Германский бренд Hugo Boss AG изначально написал в своем аккаунте в китайской соцсети Weibo, что продолжит закупать холопок в автономном районе. Однако позже в компании заявили, что этот комментарий не был одобрен и был удален.

В другом сообщении на сайте Hugo Boss компания отметила, что не будет мириться с принудительным трудом, и призвала своих поставщиков следовать ее примеру. В Hugo Boss заявили, что "не приобретали каких-либо товаров из Синьцзяна от прямых поставщиков".

Власти США в пятницу обвинили Китай в управляемом государством "корпоративном и потребительском бойкоте" компаний, которые отказываются закупать хлопок в Синьцзяне.

Представитель правительства СУАР Сюй Гуйсян в понедельник заявил, что H&M следует серьезно подходить к проблеме китайского Синьцзяна и не вмешивать политику в свою торговую деятельность.

Акции H&M в понедельник дешевеют на 2,3%.

Китай Синьцзян

Новости по теме

Новости

Судно Ever Given направилось к озеру, где его осмотрят специалисты

Судно Ever Given направилось к озеру, где его осмотрят специалисты

Новым генсеком Amnesty International стала бывший спецдокладчик ООН

Песков объяснил поездку замглавы Минобороны в Мьянму на парад давними связями со страной

Песков объяснил поездку замглавы Минобороны в Мьянму на парад давними связями со страной

Власти Кипра с 1 апреля официально разрешат въезд туристам из РФ

Ученые нашли самый токсичный белок SARS-CoV-2 и нейтрализующее его лекарство

Ученые нашли самый токсичный белок SARS-CoV-2 и нейтрализующее его лекарство

Президент Египта сообщил о разблокировке Суэцкого канала

Президент Египта сообщил о разблокировке Суэцкого канала

Судно Ever Given почти полностью сняли с мели в Суэцком канале

При атаке на SolarWinds взломали e-mail ответственных за кибербезопасность США

Движение по Суэцкому каналу возобновят после постановки Ever Given на фарватер

Пандемия коронавируса

Собянин сообщил о третьем месте Москвы в рейтинге инноваций в борьбе с COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');