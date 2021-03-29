В Китае стали закрывать магазины H&M из-за отказа от хлопка Синьцзяна

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере шесть магазинов одежды шведской Hennes & Mauritz AB (H&M) были закрыты в Китае по решению арендодателей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на операторов торговых центров.

Речь идет о магазинах сети в городах Урумчи, Иньчуань, Чанчунь и Ляньюнган. Местные СМИ сообщают о большем количестве закрытых магазинов H&M.

Операторы торговых центров сказали, что арендодатели приняли решение закрыть магазины, поскольку H&M демонстрирует неуважение к Китаю. Ранее компания заявила, что она больше не будет закупать произведенный в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) хлопок, ссылаясь на сообщения об использовании в автономном районе КНР принудительного труда.

Закрытие магазинов угрожает бизнесу H&M. Китай является четвертым крупнейшим рынком для ритейлера после Германии, США и Великобритании. В 2020 году на КНР пришлось 5,2% продаж компании.

По состоянию на 30 ноября 2020 году у H&M было 505 магазинов в Китае. В подразделении компании в Китае не ответили Bloomberg на запрос комментария. Представитель H&M в Европе заявил, что у ритейлера пока нет комментариев.

Другие западные бренды, включая Nike Inc. и adidas AG, также обещали не использовать хлопок из Синьцзяня, однако, по всей видимости, H&M столкнулась с наиболее серьезными последствиями после того, как ее заявление спровоцировало критику Коммунистического союза молодежи и Народно-освободительной армии Китая. Магазины H&M в стране пропали из навигаторов Apple Maps и Baidu Maps, в результате чего покупателям стало тяжелее их найти. Помимо этого, H&M была удалена с крупнейших китайских платформ онлайн-торговли.

Иностранным компаниям приходится выбирать между закупкой хлопка в Синьцзяне и риском бойкота со стороны второй крупнейшей в мире экономики, отмечает Bloomberg. Германский бренд Hugo Boss AG изначально написал в своем аккаунте в китайской соцсети Weibo, что продолжит закупать холопок в автономном районе. Однако позже в компании заявили, что этот комментарий не был одобрен и был удален.

В другом сообщении на сайте Hugo Boss компания отметила, что не будет мириться с принудительным трудом, и призвала своих поставщиков следовать ее примеру. В Hugo Boss заявили, что "не приобретали каких-либо товаров из Синьцзяна от прямых поставщиков".

Власти США в пятницу обвинили Китай в управляемом государством "корпоративном и потребительском бойкоте" компаний, которые отказываются закупать хлопок в Синьцзяне.

Представитель правительства СУАР Сюй Гуйсян в понедельник заявил, что H&M следует серьезно подходить к проблеме китайского Синьцзяна и не вмешивать политику в свою торговую деятельность.

Акции H&M в понедельник дешевеют на 2,3%.