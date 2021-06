США запретят импорт кремния и поликремния из Синьцзяна

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена, как ожидается, в четверг объявит о запрете некоторых материалов, используемых для производства солнечный батарей, произведенных в китайском Синьцзянь-Уйгурском автономном округе в качестве меры по противодействию предполагаемым нарушениям прав человека, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, погранично-таможенная служба США объявит "приказ об удержании и освобождении", нацеленный на компанию Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd. Импорт из этой компании будет заблокирован для ввоза в порты США и освобожден только в том случае, если они смогут доказать, что товары не производятся принудительным трудом.

Отдельно Министерство торговли добавит в черный список пять китайских компаний. Согласно уведомлению, опубликованному в Федеральном реестре правительства, среди них Hoshine Silicon Industry (Shanshan), Xinjiang Daqo New Energy, Xinjiang East Hope Nonferrous Metals, Xinjiang GCL New Energy Material Technology и Xinjiang Production and Construction Corps.

По крайней мере, некоторые из этих компаний являются крупными производителями монокристаллического кремния и поликремния, которые используются в производстве солнечных панелей. Один из осведомленных источников сообщил агентству, что таким образом "администрация реагирует на то, что она считает практикой принудительного труда, которая противоречит ценностям США".

США и другие западные страны обвиняют Китай в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Китай отвергает все обвинения.