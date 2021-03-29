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В США начался суд над экс-полицейским по делу о смерти Джорджа Флойда

В США начался суд над экс-полицейским по делу о смерти Джорджа Флойда
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В США начался судебный процесс над бывшим сотрудником полиции Дереком Шовеном по вызвавшему широкий резонанс делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает телеканал CNN.

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Шовена обвиняют, в частности, в непреднамеренном убийстве: если его признают виновным по этому пункту, бывшему полицейскому будут грозить до 40 лет тюрьмы. Сам Шовен не признал свою вину.

Джордж Флойд, 46-летний американец, умер 25 мая 2020 года в результате действий полицейских возле магазина в Миннеаполисе, штат Миннесота. Шовен прижимал коленом шею Флойда в течение нескольких минут, хотя задержанный жаловался, что не может дышать. В понедельник семья и адвокат погибшего преклонили колени на 8 минут 46 секунд перед тем, как войти в здание суда. Обвинение утверждает, что столько времени Шовен держал колено на шее Флойда.

Прокурор Джерри Блэквелл начал свою вступительную речь с того, что бывший полицейский предал свой значок, чрезмерно и необоснованно применив силу. Шовен не убрал колено даже после того, как ему сказали, что у Флойда нет пульса, отметил он.

Адвокат Шовена Эрик Нельсон, в свою очередь, заявил, что его подзащитный во время операции по задержанию Флойда "действовал именно так, как его учили". "Применение силы непривлекательно, но это обязательный компонент полицейской работы", - добавил адвокат.

В прошлом году смерть афроамериканца от действий полицейских привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах. Во многих случаях они сопровождались мародерством. Кроме того, на волне протестов проводились сносы памятников историческим личностям, связанных с колониальной эпохой.

Похороны Джорджа Флойда

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США Джордж Флойд Дерек Шовен

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