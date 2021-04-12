В Миннеаполис ввели нацгвардию после гибели темнокожего при задержании

Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Национальную гвардию Миннесоты ввели в пригород Миннеаполиса – Бруклин-Центр, после того, как в городе в воскресенье произошли столкновения между полицией и протестующими, сообщает CNN.

Причиной стычек стала реакция местного населения на гибель 20-летнего темнокожего мужчины по имени Даунт Райт. Как сообщает полиция, днем в воскресенье полицейские остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

Когда во время проверки выяснилось, что на Райта ранее был выдан ордер на арест, сотрудники полиции попытались его задержать. Однако мужчина успел сесть в машину и тронулся с места. Полицейский открыл огонь. Райту удалось проехать несколько кварталов, прежде чем машина столкнулась с другим автомобилем. Мужчина скончался. Отмечается, что полицейские пытались оказать ему медицинскую помощь.

СМИ не называют имя полицейского, стрелявшего в мужчину.

По словам матери погибшего Кейти Райт, ее сын позвонил ей, когда его остановили. "Он сказал, что они остановили его, потому что у него были освежители воздуха возле зеркала заднего вида. Через минуту я перезвонила, и его девушка, которая была в машине, сказала, что в него стреляли. Он вернулся в машину, уехал и разбился. И теперь он мертв…", - сказала женщина.

Спустя несколько часов к месту происшествия пришли сотни человек. Начались столкновения с полицейскими, несколько патрульных машин были повреждены. Затем толпа численностью до 200 человек двинулась в сторону полицейского управления пригорода, заявил комиссар Департамента общественной безопасности Миннесоты Джон Харрингтон во время пресс-конференции.

По его словам, протестующие бросали камни в здание полицейского управления, поступали сообщения о выстрелах. После требований разойтись около девяти вечера "раздался грохот" и люди бросились врассыпную.

Школы в пригороде объявили, что будут закрыты в понедельник и перейдут на дистанционное обучение.

Ранее волну протестов и погромов в США спровоцировала гибель в Миннеаполисе 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда от действий полицейских 25 мая 2020 года. Распространенное в интернете видео, на котором полицейский давит коленом на шею Флойду, а тот повторяет, что не может дышать, возмутило многих американцев. Это видео сняла проходившая мимо Дарнелла Фрейзер. Эти кадры спровоцировали протесты против полицейского произвола. Они охватили Миннеаполис, а затем другие американские города и даже вышли за пределы США. В некоторых городах протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, столкновения с правоохранителями. Участников протестов поддержали и некоторые полицейские в США. Возмущение в связи со смертью Флойда выразили многие американские знаменитости. Масштабность событий усилило движение Black Lives Matter, требующее расового равенства.

Между тем в апреле 2021 года на суде по делу о смерти Флойда адвокат полицейского Дерека Човина, которого (и еще троих полицейских) обвиняют в гибели чернокожего, Эрик Нельсон показал видео, на котором видно, что колено полицейского не находилось на шее задержанного. Это кадры с видеорегистратора офицера, работавшего вместе с Човином.