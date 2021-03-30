Австрия задумалась о закупке миллиона доз "Спутника V"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Австрия рассматривает возможность закупки 1 миллиона доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщает портал Oe24.tv со ссылкой на канцлера республики Себастьяна Курца.

"В том, что касается вакцины, не должно быть геополитических предубеждений. Единственное, что может считаться – действенна и безопасна ли вакцина, а не то, откуда она. Поэтому с февраля мы находимся в активном контакте с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия дополнительно получит 1 миллион доз вакцины, то это обеспечило бы возможность раньше вернуться к нормальной жизни и спасти много человеческих жизней и рабочих мест", - заявил канцлер.

Ранее Курц заявил, что Европа должна выдать допуск на рынок вакцине от коронавируса "Спутник V" как можно быстрее.

"Я призываю к тому, чтобы ответственное агентство в Европе сделало все возможное для того, чтобы как можно скорее были допущены все возможные вакцины", - сказал он 18 марта.

В феврале Курц отмечал, что Австрия готова организовать производство российских или китайских вакцин от коронавируса, а также препарата из любой другой страны, получивших одобрение Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА).