Австрия готова выпускать "Спутник V" в случае одобрения регулятором ЕС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Австрия готова организовать производство российских или китайских вакцин от коронавируса, а также препарата из любой другой страны, получивших одобрение Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА), заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

В интервью изданию Welt am Sonntag он в качестве подтверждения своих намерений сказал, что готов привиться российской или китайской вакцинами.

"Да, если эти вакцины будут одобрены в Европе", - ответил он на соответствующий вопрос ведущего.

Ранее Курц заявлял, что заявки на проверку вакцин от России и Китая должны приниматься ЕМА без учета политических разногласий между странами.

На этой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд направил документы на одобрение "Спутника V" в ЕМА. По оценке Дмитриева, рассмотрение заявки может продолжаться до марта.

Первой из стран ЕС закупить российскую вакцину решила Венгрия. В ближайшие три месяца Россия поставит в страну 2 млн доз вакцины, что достаточно для вакцинации 1 млн человек.