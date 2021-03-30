В Израиле заявили, что нуждаются в миллионах дополнительных доз вакцин

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Израиля во вторник признало необходимость приобретения миллионов дополнительных доз вакцин, сообщает израильская радиостанция "Аруц Шева" ("Седьмой канал").

"Необходима закупка миллионов дополнительных доз вакцин для того, чтобы подготовиться к некоторым ситуациям, в том числе к повторной вакцинации, вакцинации подростков старше 12 лет, и для формирования запаса на крайний непредвиденный случай", - цитирует радиостанция выдержки из заявления израильского Минздрава.

"Благодаря вакцинам, Израиль первым выбрался из коронавирусного кризиса. Благодаря закупкам, которые мы намерены сделать, Израиль останется самой защищенной от коронавируса страной в мире", - отмечается в документе.

Накануне израильский эксперт в области вакцин профессор Нахман Аш в эфире Второго канала израильского радио заявил: "Рынок вакцин чрезвычайно сложен. Весь мир охотится за вакцинами, которых не так много. Важно получить их как можно скорее".