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Подозреваемого в шпионаже российского военного выдворят из Италии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Итальянское руководство выдворит из страны задержанного по подозрению в шпионаже российского военного, пишет Corriere della Sera.

Газета поясняет, что дипломатический статус делает арест этого человека невозможным. Ранее сообщалось, что в Риме как раз изучали "юридический статус" задержанного военнослужащего, чтобы определить, как с ним поступить.

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Местные СМИ пишут, что российский военный, по данным итальянских следователей, занимался сбором секретной информации не только об Италии, но и о НАТО.

Офицер ВМС Италии, передававший россиянину секретные документы, арестован, подчёркивает Corriere della Sera.

Утром 31 марта стало известно, что сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих - российского и итальянского - в рамках расследования дела о шпионаже.

По данным итальянских СМИ, речь идёт о военном, работавшем при посольстве РФ в Риме, и об офицере ВМС Италии. Их задержали, когда итальянец передавал россиянину документы в обмен на деньги.

Италия Рим

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