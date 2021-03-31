Посла РФ вызвали в МИД Италии в связи с делом о шпионаже

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В министерство иностранных дел Италии вызвали посла РФ в Риме Сергея Разова в связи с задержанием работающего в посольстве военного по делу о шпионаже, сообщает "Коррьере делла сера".

"В МИД Италии немедленно вызвали российского посла Сергея Разова. Это было сделано по распоряжению министра иностранных дел Луиджи Ди Майо", - пишет газета.

Издание не уточняет, когда именно это произошло. Российский военный, по информации итальянских СМИ, был задержан во вторник вечером.

В среду утром стало известно, что сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих - российского и итальянского - в рамках расследования дела о шпионаже.

По данным итальянских СМИ, речь идет о военном, работавшем при посольстве РФ в Риме и об офицере ВМС Италии. Их задержали, когда итальянец передавал россиянину документы в обмен на деньги.