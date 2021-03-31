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Киев заявил, что никакие решения по Донбассу без Украины невозможны

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Офисе президента Украины отмечают, что Киев продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата на разных уровнях и никакие решения без него не могут и не будут приниматься.

"Мы четко придерживаемся позиции, что никакие решения по Украине не могут приниматься без Украины. Лидеры других стран могут упоминать и выражать свои позиции по ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране", - сказала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде" в среду.

По ее словам, лидеры Франции, Германии и РФ обсуждали широкую повестку дня, среди прочего вспомнили и ситуацию на Донбассе.

"Офис президента считает, что было бы странно, если бы война в Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где принимает участие российская сторона. Тем не менее, Украина продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата на разных уровнях и никакие решения без участия Украины относительно Украины не могут и не будут приниматься", - подчеркнула пресс-секретарь президента.

Она отметила, что у Киева сложились теплые отношения как с Берлином, так и с Парижем, а Евросоюз зарекомендовал себя как надежный партнер Украины и поддерживает санкции против РФ за вторжение на Донбасс и из-за ситуации с Крымом. "Эта позиция очень ценна для Украины. Мы будем использовать все возможности и площадки для продвижения к миру, что является нашей безоговорочной ценностью", - резюмировала Мендель.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин поздно вечером 30 марта в формате видеоконференции обсудили обострение ситуации на Донбассе. Макрон и Меркель призвали РФ взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.

Украина Владимир Зеленский Юлия Мендель Донбасс

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