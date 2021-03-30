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Путин обсудил с Меркель и Макроном Донбасс и Белоруссию

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе переговоров в формате видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждал ситуацию в Донбассе и Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, Путин выразил озабоченность провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния в Донбассе и заявил о "фактическом отказе" Киева от выполнения мер по усилению режима прекращения огня. Как отмечается, стороны подтвердили безальтернативность Минских соглашений 2015 года. Президент РФ подчеркнул важность выполнения Киевом всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего - по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса.

Обсуждая ситуацию в Белоруссии, Путин указал Меркель и Макрону на "недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства".

Россия Франция Германия Украина Донбасс Белоруссия Владимир Путин

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