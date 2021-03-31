Трубоукладчик "Северного потока 2" прибыл на место строительства

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российский трубоукладчик "Академик Черский" прибыл к месту строительства "Северного потока 2", сообщили журналистам в проектной компании.

"Nord Stream 2 AG информирует о том, что судно "Академик Черский" прибыло на точку проведения работ", - говорится в комментарии оператора стройки.

Ранее сообщалось, что "Академик Черский" после месяца тренировок у берегов Калининграда взял курс на запад - к исключительной экономической зоне Дании для начала подготовительных работ перед трубоукладкой.

"Газпром" (MOEX: GAZP) достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

На укладке "Северного потока 2" с конца прошлого года уже работает российский трубоукладчик "Фортуна".