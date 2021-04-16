Зеленский назвал вопрос "Северного потока 2" "энергетической войной"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский расценивает вопрос строительства газопровода "Северный поток 2" как энергетическую войну.

"Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если "Северный поток 2" достроят - не только Украина проиграет... Надо помнить - это не вопрос бизнеса, бизнеса Европы и России. Нет - это вопрос войны", - сказал Зеленский 13 апреля в интервью французской газете Le Figaro, текст которого опубликован на сайте главы государства в пятницу.

По его словам, эта война - гибридная, и она аналогична прежним газовым, энергетическим, продовольственным и вакцинным войнам.

На вопрос о перспективах "Северного потока 2" Зеленский ответил: "Есть два фактора. Первый - США. И второй - единство европейских стран. Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим".

По данным на 1 апреля, "Северный поток 2" был достроен на 95% - по двум ниткам уложено 2339 км из 2460 км.