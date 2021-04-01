Медведев обсудил с вице-премьером Туркмении вопросы сотрудничества в сфере безопасности

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в области безопасности, обсудили в среду в Москве зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и вице-премьер Туркмении Сердар Бердымухамедов, сообщил журналистам помощник заместителя председателя СБ Олег Осипов.

Вице-премьер Бердымухамедов находится в Москве в составе делегации Туркменистана для участия в очередном заседании межправительственной туркмено-российской комиссии.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара вице-премьером 11 февраля 2021 года. Для этого он ввел в состав правительства должность еще одного вице-премьера с введением его в Государственный совет безопасности и назначением председателем Высшей контрольной палаты. Тогда же Сердар Бердымухамедов был освобожден от должности министра промышленности и строительного производства.