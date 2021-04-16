Сын Бердымухамедова сменил отца во главе ассоциации ахалтекинского коневодства

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар Бердымухамедов, вице-премьер и глава Высшей контрольной палаты Туркменистана избран президентом Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, сообщает сайт Atavatan Turkmenistan.

До сих пор ассоциацию бессменно с ее основания в 2010 году возглавлял его отец. 16 апреля на заседании президент предложил избрать другого достойного руководителя. Представители ассоциации выдвинули вице-премьера.

Сердар Бердымухамедов был избран единогласно. После избрания он пообещал приложить все усилия для приумножения мировой славы ахалтекинских скакунов, дальнейшего развития национального искусства коневодства и широкой популяризации ахалтекинцев в мире.

На этом же заседании постановлением парламентской палаты Халк Маслахаты (Народный Совет) президенту Гурбангулы Бердымухамедову было присвоено почетное звание "Мастер наставник - тренер лошадей Туркменистана".

Сердар Бердымухамедов сейчс также возглавляет Международную ассоциацию "Туркменские алабаи". В этом году в последнее воскресенье апреля а Туркменистане впервые отметят Праздник туркменского алабая вместе с Национальным праздником туркменского (ахалтекинского) коня.